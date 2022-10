Utilisation frauduleuse de l’éthéphon en Martinique : cinq utilisateurs et revendeurs ont été interpellés à la suite d'un contrôle

C'est une nouvelle opération menée le 3 octobre 2022 sur un marché de Fort-de-France, qui a permis d'identifier les utilisateurs de ce produit non autorisé pour la banane plantain.





Dans le cadre de l’enquête ouverte au mois d’août 2022 par le parquet de Fort-de-France, une opération a été menée le 3 octobre 2022, notamment sur le marché de Dillon par l’OCLAESP (office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique), la gendarmerie de Martinique avec notamment la section de recherches, la BNEVP (brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phyto sanitaires) et le SEJF (service d’enquêtes judiciaires des finances). Les premières recherches ont permis d’identifier des personnes qui approvisionneraient la filière avec ce produit, régulateur de croissance potentiellement toxique et dont l’utilisation n’est pas prévue dans la culture des bananes.