Vacances : les délais d'attente pour renouveler les passeports peuvent atteindre 8 mois

La durée pour obtenir un passeport varie entre 5 et 8 mois en fonction des mairies qui traitent la demande. Les usagers avertis effectuent leur démarche dans les communes les moins sollicitées pour obtenir plus vite le précieux sésame.

Alain Petit •

Si vous souhaitiez partir ces grandes vacances à l'étranger avec un nouveau passeport, il est trop tard pour le renouveler ! Entre le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier complet et le délai de fabrication, il faut compter entre 5 et 8 mois.

Le temps d'attente pour un rendez-vous en mairie est variable

La prise de rendez-vous en mairie pour constituer sa demande est plus ou moins rapide en fonction des mairies et de leur organisation. Quand les délais sont trop longs dans leur commune d'origine les usagers font des kilomètres pour gagner du temps.

Prise d'empreintes pour un passeport biométrique • ©Réunion 1ère

La mairie de Grande-Rivière, sous tension, s'est organisée

Dans la commune la plus au nord de l'île, l'information s'est vite répandue sur les courts délais d'attente de renouvellement de passeport. La petite commune de Grand-Rivière a dû organiser le traitement des demandes venant de toute la Martinique.

Pour assurer au début de l'année le pic d'affluence correspondant à la saison des croisières, les 3 agents de l'état civil ont dû mettre en place un planning. La prise de rendez-vous est désormais obligatoire pour traiter les demandes sans trop impacter le fonctionnement de la mairie.

Dans cette commune de 554 habitants, les agents municipaux sont polyvalents. Avec leur organisation, ils peuvent traiter 20 demandes par semaine. En revanche si vous faites votre demande aujourd'hui il faut compter 3 mois d'attente (à partir du début du mois de septembre) pour être reçu en mairie.

C'est également le cas à Schoelcher. Dans cette commune du centre où la demande est plus importante, il y a 7 agents de l'état civil dédiés au renouvellement des passeports et des cartes d'identité. Ils traitent en tout 30 demandes par jour.

À Trinité, 4 000 demandes traitées l'an dernier

C'est la spécificité de cette commune du nord atlantique, la police municipale de Trinité s'occupe des passeports et des cartes d'identité. Ces agents sont moins sur le terrain et s'organisent dans leurs locaux pour accueillir le public. Là aussi, il arrive de toute la Martinique. 4 agents assurent un accueil physique et au téléphone et gèrent un maximum de 30 dossiers par jour.

Si vous faites votre demande aujourd'hui, il faut compter 2 mois d'attente (à partir du début du mois août) pour être reçu dans les locaux de la police municipale. C'est le cas aussi au Marin avec 3 agents de l'état civil qui reçoivent eux, en maire.

C'est à Fort-de-France que la demande est la plus forte. Dans le chef-lieu, 6 mois d'attente sont nécessaires pour que votre dossier soit traité par les agents de l'état civil. Vous serez reçu en novembre si vous prenez rendez-vous en ce début de mois de juin. Dans la commune la plus peuplée de l'île, les renouvellements de passeport se font souvent en famille.

Dernière étape, la fabrication par l'État de la pièce d'identité

Le dépôt des dossiers complets ainsi constitués, la préfecture prend le relais, pour démarrer la fabrication de votre pièce d'identité. Votre dossier converti en fichier numérique est ainsi vérifié et transféré à l'imprimerie nationale.

Il faudra encore un peu moins de 2 mois (7 semaines) pour fabriquer votre pièce et l'expédier à la mairie où vous avez fait votre demande. À la mairie de Schoelcher, on réceptionne en ce moment, les passeports, dont les dossiers, ont été envoyés en avril.

Voilà pourquoi, 8 mois peuvent s'écouler entre la prise de rendez-vous en mairie et la réception de votre passeport. Autrement dit, il est préférable de s'y prendre bien à l'avance pour partir en vacances à l'étranger.