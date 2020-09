Les sanitaires du collège du Vauclin seront restaurés promet la CTM, après 6 ans de relance

Après le coup de gueule des parents d'élèves du collège du Vauclin sur les réseaux sociaux déplorant "l'état d'hygiène et de sécurité" des sanitaires et des vestiaires de l'établissement, la Collectivité Territoriale de Martinique va engager des travaux. "Nous nous sommes substitués" dit la CTM.

Il est programmé des travaux de réfection de sanitaires et de remplacement de portes (bon de commande de 20195.11 € du 20.07.20).



Un point a été fait la semaine dernière avec l'entreprise (...) qui accuse du retard. Celle-ci devait transmettre un nouveau planning d'interventions. (Sylvia Saïthsoothane)

Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année scolaire dans ces conditions. (Conseil local de la FCPE, collège du Vauclin)

Cela fait plus de 6 ans que les parents d'élèves de la FCPE du collège se battent pour que ces locaux utilisés par vos enfants soient réparés et remis dans un état d hygiène et de sécurité maximal (...).



Ce droit de retrait c’est de refuser de se changer dans ces locaux insalubres, les élèves n’emmèneront plus leurs tenues de sport et donc ne feront plus de sport à partir du Lundi 5 octobre (...). (Sandrine Duval & Christelle Davidas - Conseil local de la FCPE, collège du Vauclin)



"Il y avait d'abord des priorités"

Il y avait d'abord des priorités sur cet établissement chaque année, au CDI, à l'infirmerie, avec des montants très importants (...).

On a complètement refait la vie scolaire. (Sylvia Saïthsoothane)

Les travaux de réfection des sanitaires du collège du Vauclin seront engagés. La conseillère exécutive en charge de l'éducation à la Collectivité Territoriale de Martinique, Sylvia Saïthsoothane, veut rassurer le conseil local de la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves.Dimanche 19 septembre 2020, la FCPE est de nouveau monter au créneau dans un courriel adressé aux parents, leur proposant d'inciter leurs enfants à "boycotter les cours de sport".Le 1er septembre 2020, les représentants de la fédération avaient "encore une fois" pointé du doigt l'état des vestiaires et des sanitaires, dans un e.mail adressé au principal du collège afin d'exprimer leur colère.La FCPE est d'autant plus remontée, qu'elle ne s'explique pas le fait que ces travaux n'ont pas été pris en compte depuis 6 ans par l'ex conseil général, puis par la Collectivité Territoriale de Martinique, alors que l'état des toilettes avait déjà été signalé dès 2014 lors d'un conseil d'administration, au point 3 des questions diverses.• "Toilettes des fillesLes élèves ont fait remonter à leurs parents le mauvais état des toilettes particulièrement du côté des filles où une porte serait cassée. Des travaux rapides sont-ils envisageables" ?De son côté, Sylvia Saïthsoothane souligne que depuis 6 ans, "ce sont des travaux qui relevaient d'abord de l'établissement (...) Les portes des vestiaires devaient être remplacées par le collège. Cela n'a pas été fait. Et donc nous nous sommes substitués."Elle ajoute :La conseillère exécutive affirme enfin avoir informé les parents de la signature du bon de commande, "donc les travaux doivent se faire".Toutefois, la FCPE dit rester "vigilante" quant à l'exécution de ce chantier "qui n'a que trop traîné". Et les représentants des parents d'ajouter :"Les élèves ne disposent pas de papier toilette et préfèrent se retenir jusqu'à 16h".