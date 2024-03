Vedettes Tropicales : la CTM et son autorité unique des transports portent plainte contre le dirigeant, Charles Conconne

Charles Conconne, le directeur des Vedettes Tropicales assume ses propos après avoir déclaré en radio ces derniers jours, que l’appel d’offres en cours pour une nouvelle délégation du service public du transport maritime est "pipé". La Collectivité Territoriale de Martinique et son autorité unique de gestion portent plainte pour dénonciation calomnieuse. L’opposition GSPM de l’Assemblée parle de "conflit d'intérêts".

Le torchon brûle entre Charles Conconne, le patron des Vedettes Tropicales et la Collectivité Territoriale de Martinique ainsi que son autorité unique des transports.

La Délégation de Service Public (DSP) du transport Maritime qui lie ces institutions a Charles Conconne doit s'achever en juin 2024. Mais visiblement les ponts sont coupés entre les 3 partis, au moment où un seul repreneur potentiel s'est fait connaître. Il s'agit de l’entreprise de transport urbain City Up, anciennement CFTU (la Compagnie Foyalaise de Transports Urbains).

L'appel d'offres contesté

Pour l'actuel patron des Vedettes Tropicales, interrogé par nos confrères de RCI, "la candidature de cette entreprise prouve que l'appel d’offres est complètement pipé". Selon lui, l'entreprise qui a répondu "est détenue à 80% par la ville de Fort-de-France qui, jusqu’à nouvel ordre, est proche du pouvoir à la CTM".

Tournure judiciaire... sur fond politique

C'est cette déclaration qui a poussé la CTM et Martinique Transport à déposer une plainte contre Charles Conconne pour "dénonciation calomnieuse".

Du coup, les deux entités ont publié un communiqué daté du 19 mars 2024.

La Collectivité Territoriale de Martinique déplore que ce chef d’entreprise ait opté pour la polémique et les attaques personnelles, afin de discréditer une procédure essentielle pour la gestion du transport public, indispensable au quotidien des Martiniquais. La CTM

Mais le dirigeant de la société de transport maritime persiste et signe : "Il faut arrêter de prendre les Martiniquais pour des macaques ! J’assume mes propos."

Charles Concone va même plus loin, en affirmant (document en main), que "l’entreprise de transport Urbain City Up a signé une convention pour la gestion de la plateforme billettique de la Régie de Transport de Martinique - RTM (délibération du 2022-14-04). Selon lui, les responsables de la RTM "sont aussi des proches de la mairie de Fort-de-France".

(La RTM est un EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) qui a pour mission d’exploiter les 2 lignes du TCSP et d'assurer des missions transversales sur les réseaux de transport urbain du Centre et du Nord de la Martinique).

"Conflit d'intérêts" pour l'opposition de l'Assemblée de la CTM

Dans le camp de l'opposition de la Collectivité majeure, la candidature de l’entreprise de transport Urbain City Up a aussi soulevé des interrogations. Sur sa page Facebook, Daniel Marie-Sainte, chef de file des indépendantistes du GSPM (Gran Sanblé Pou Matinik), estimait le 29 février dernier que l'analyse de l'appel d’offres par la commission de la DSP de Martinique Transport "est illégale", à cause de la présence d'un certain membre qui la constitue.

"J’ai signalé une situation qui m’est apparue illégale : à savoir la présence au sein de la Commission, d’un Conseiller de la CACEM, par ailleurs ÉLU MUNICIPAL DE FORT-DE-FRANCE. Je me suis étonné de cette situation dite de conflit d’intérêts. Il n’y a aucune réaction de la part du Président de MT !!! En accord avec le groupe GSPM, j’ai décidé de rendre public ce fait !

Les vedettes toujours à l'arrêt

Et pendant que la polémique enfle, les bateaux de l'entreprise sont toujours à quai. Ce mardi 19 mars 2024, les représentants des usagers très mécontents, ont été reçus par Martinique Transport.

Ces derniers réclament la mise en place d'un service minimum pour assurer le transport maritime de passagers. Il n'est pas certain que le conflit s'apaise compte tenu de ces nouvelles tensions entre Charles Conconne et l'autorité unique des transports.