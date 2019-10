Le "Ventose" ramène en Martinique, les rescapés et les victimes du naufrage du "Bourbon Rhode"

Dépêchée sur les lieux lors du naufrage du "Bourbon Rhode" et après plus d'une semaine de recherche, la frégate de surveillance "Ventôse" est rentrée à Fort-de-France hier matin (dimanche matin 6 octobre 2019).



"Les trois marins rescapés du navire, recueillis par la frégate, ont été accueillis à Fort-de-France par les autorités civiles et militaires, en présence des représentants de l’armateur", communique la préfecture de Martinique. Ces rescapés sont examinés par les structures sanitaires et vont pouvoir retrouver leurs proches.



Les quatre corps des marins décédés sont pris en charge par les services funéraires. Le bilan du naufrage est de 3 marins sauvés, 4 décédés et 7 disparus.

Un naufrage au passage d'un ouragan

Le Bourbon Rhode, remorqueur battant pavillon luxembourgeois, a coulé le jeudi 26 septembre 2019. Il avait fait part d'une "voie d'eau dans la partie arrière" alors qu'il se trouvait à 1 200 milles nautiques (2 222 km) de la Martinique et à 60 milles (111 km) au sud-sud-est de l’œil de l'ouragan Lorenzo.



Le navire appartenait au groupe français Bourbon spécialisé dans les services maritimes pour l’industrie pétrolière. Les quatorze marins du navire sont (ou étaient), originaires d'Ukraine, de Russie, de Croatie, des Philippines et d'Afrique du Sud.