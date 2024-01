Victoire de la musique 2024 : l'artiste martiniquaise Meryl nominée dans deux catégories

Décidément le retour de Meryl est marqué par bien des succès. Son nouvel album, "Ozoror", a été bien accueilli par ses fans. Puis une tournée avec de grosses scènes et surtout trois dates à guichets fermés chez elle, en Martinique.

L'annonce de ce lundi 8 janvier est une véritable reconnaissance par ses pairs. La Martiniquaise est nominée dans deux catégories, révélation féminine et révélation scène, de l'édition 2024 des Victoires de la musique.

L'artiste a partagé sa joie sur ses réseaux sociaux.

L’équipe, merci pour votre soutien et votre accueil depuis le début et en particulier depuis l’année dernière, j’suis heureuse de vous annoncer que je suis nommée deux fois aux Victoires de la musique en révélation féminine et révélation scène ❤️ rendez vous le 9 février sur France 2 pour le meilleur show de France 🫶🏽 merci