VIDÉO. 22 mai : la Martinique célèbre le 176e anniversaire de l'abolition de l'esclavage

Ce mercredi 22 mai, de nombreuses manifestations culturelles se sont tenues dans les communes de la Martinique pour célébrer le jour de l'insurrection des esclaves et de l'abolition de l'esclavage.

Bellefontaine

La "Caravane bèlè" avec Bèlè an wout et Jaz'Ka a rythmé la matinée sur le front de mer de la commune du Nord-Caraïbe.

Le groupe Bèlè an wout participe à la caravane du bèlè sur le front de Mer de Bellefontaine. • ©Christine Cupit

Fort-de-France

La 3e édition de "Kout tanbou Matinik SE TA NOU MENM" s'est déroulée sur la place de la Savane. Durant toute la matinée, les rythmes du Danmyé, Gran bèlè an mod Lino, Bèlè an mod Lisid, Bèlè an mod Baspwen, Bèlè en mod Sentmari, Kalenda, Mizil Lalin klè se sont enchaînés.

Les élèves de 5e et 4e du collège de Godissard de Fort-de-France participent sur la Savane à Fort-de-France. • ©Viviane DAUPHOUD-EDDOS

Les tambouyés ont une nouvelle fois rassemblé plusieurs centaines de personnes au rond-point du Vietnam Héroïque.

Des centaines de personnes réunies au rond-point du Vietnam Héroïque à Fort-de-France pour les commémorations du 22 mai. • ©Marc-François Calmo

À Volga, les enfants ont démontré que la relève est bel et bien assurée.

De jeunes enfants dans le bèlè le 22 mai à Volga à Fort-de-France. • ©Marc-François Calmo

Les Ti Mouns TBK ont présenté la pièce de théâtre "L'esclavage de la colonisation à l'abolition" à Bo Kanal.