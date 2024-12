Vie chère en Martinique : "soutien au combat légitime… non aux "menaces et incitations à la violence à l'encontre des élus" [réaction d’ex-parlementaires]

Josette Manin, Rodolphe Désiré, Guy Lordinot, Max Orville et Anicet Turinay, analysent la problématique de la vie chère en Martinique et souhaitent porter leur contribution à la résolution du conflit en cours.

Cette crise - l'une des plus graves après celles de 1959, 1961 et 2009 - ne peut nous laisser insensibles et nous incite à prendre position fermement. Face au constat dramatique de la situation économique et sociale actuelle, nous affirmons notre soutien au combat légitime contre la vie chère, tout en dénonçant les violences et les exactions.