Vigilance JAUNE activée en Martinique "pour fortes pluies et orages"

"Le vent est très faible, alors des brises marines s'installent en matinée sur la côte caraïbe" explique Météo France.

Des nuages se développent donc sur la Pelée et les Pitons, et le centre de l'île. À partir de la mi-journée, ces derniers deviennent rapidement menaçants et délivrent des averses parfois intenses voire orageuses, sur le Nord et le centre de l'île. Elles pourraient déborder sur la côte Caraïbe entre Fort-de-France et Le Prêcheur l'après-midi.