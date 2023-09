Vigilance JAUNE en Martinique pour "fortes pluies et orages" et "vagues submersion".

Depuis le lever du jour ce samedi 9 septembre 2023, l’île est placée en vigilance JAUNE en prévision de "fortes pluies et orages" et de "vagues submersion". C'est la circulation de l’Ouragan Lee, "loin, au Nord-Nord Ouest en Nord Caraïbes" qui provoque ces effets périphériques. Des pannes d'alizé sont également observées, d'où la persistance d'une forte chaleur selon Météo France.

Guy Etienne •

Selon les prévisions du jour et pour la nuit prochaine, on peut observer un temps est assez bien ensoleillé en matinée, néanmoins "quelques brèves averses transitent par la Martinique. Progressivement, quelques nuages se développent à proximité des hauts mornes et un risque de fortes averses orageuses localisées subsiste". Quant à la masse d'air, elle "tend à s’assécher au fil de la journée" et c’est un "temps calme" qui est attendu en soirée.

L’influence de Lee même loin de l’île

L'Ouragan Lee circule loin au Nord-Ouest des Antilles. Ce système génère une longue houle de secteur Nord-Est, s'orientant au Nord-Nord Ouest, en Nord Caraïbe, et provoquant une certaine agitation sur les côtes exposées. De l'air humide est encore présent en marge de Lee. Météo France

La nuit a cependant été "assez calme dans les terres, mais de fortes averses orageuses se sont produites dans le Canal de la Dominique, avec des cumuls de 70 à 100 mm. Quelques averses orageuses se déclenchent sur le proche Atlantique".

Une forte chaleur persiste

À 5 heures locales ce samedi 9 septembre, les températures minimales s’échelonnaient de 21 à 24 degrés dans le relief et de 23 à 28 degrés à l'intérieur des terres et le long du littoral. Cette forte chaleur serait aussi l’une des conséquences de la circulation de Lee, même si la Martinique n’est pas directement concernée par le phénomène.

On a très peu de vent en Caraïbes, ce qu'on appelle des pannes d'alizé. Et donc comme il n’y a plus de vent du tout, les nuages qui arrivent sur l'île se développent à cause des montagnes des mornes (…). Il va falloir attendre le milieu de semaine prochaine pour avoir du vent, par conséquent les températures vont continuer à rester élevées. Le prévisionniste Olivier de Météo France (joint par Pédro Monnerville)

Dimanche 10 septembre 2023, "une belle et chaude journée se dessine", mais la mer "agitée en Atlantique et canaux, avec des creux moyens de 1m80 à 2m20, s'amortit lentement vers 1m60 en soirée".