Vigilance JAUNE météo pour "fortes pluies et orages" en Martinique en ce début du week-end

Dans son bulletin matinal émis à 5h43 ce samedi 30 septembre 2023, Météo France annonce "de fortes averses localement orageuses à partir de la fin de matinée", d’où la vigilance JAUNE. La tempête tropicale Philippe, actuellement à 600Km au Nord-Est de la Martinique, "n'a pas d'effet direct sur notre île".

Cependant "elle nous apporte une masse d'air très humide et un vent atypique de dominante Ouest à Nord-Ouest très faible". La conjugaison de ces 2 paramètres "pourrait occasionner" ce temps pluvieux et orageux, en particulier sur une partie du Sud.

Au réveil, c'est un vent inhabituel de dominante Ouest à Nord-Ouest très faible qui souffle sur l'île. En cours de matinée, ce vent s'intensifie légèrement le long de la côte caraïbe et des nuages se développent rapidement sur les reliefs, quelques averses se déclenchent. À partir de la fin de matinée, ces averses deviennent localement fortes voire orageuses engendrant des cumuls de l'ordre de 40 à 70mm en 3 heures voir localement plus de 80mm en 6 heures. Les pluies les plus intenses devraient tomber au sud d'une ligne allant du Morne-Vert au Robert, mais le risque n'est pas totalement écarté ailleurs.