Vigilance jaune pour fortes pluies et orages sur la Martinique

Météo-France a placé la Martinique en vigilance jaune ce lundi 02 août 2021 pour fortes pluies et orages. L'instabilité est surtout marquée sur les hauts mornes, en premier lieu sur la Pelée et elle va se propager plus au sud sur les Pitons du Carbet.

Jean-Claude Samyde •

L'avis émis par Météo-France ce lundi 02 août 2021 est valable pour la journée. La Martinique est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Selon les prévisionnistes, le flux d'Alizé reste faible en journée favorisant la mise en place de la brise de mer sur la façade Nord-Caraïbe voire légèrement plus au sud en cours de matinée. Ce système augure du développement d'une instabilité marquée sur les hauts mornes, en premier lieu sur la Pelée et qui tend à se propager plus au sud sur les Pitons du Carbet. Cette instabilité est marquée par des averses, peu mobiles, soutenues voire orageuses donnant des cumuls importants sur le relief et se déversant dans les cours d'eau en plaines Nord-Caraïbe et Nord-Atlantique. L'accalmie se met lentement en place en cours d'après-midi. Les cumuls prévus oscillent entre 60 à 80 mm sur 3h au niveau de la Pelées et entre 50 et 60 mm sur les Pitons du Carbet. La fin de l'évènement est estimée à 17h ce lundi 02 août 2021

