Vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vagues-submersion déclenchée pour la Martinique

La vigilance jaune pour vagues-submertion déclenchée vendredi 8 octobre 2021 à 17 heures a été complétée d'une autre alerte ce samedi. La Martinique est aussi passée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une zone perturbée active aborde l'ile ce samedi soir.

Une zone perturbée active qui interesse la Martinique ce samedi 9 octobre dans la soirée, apporte de fortes pluies, parfois orageuses, ainsi qu'un renforcement temporaire du vent.

Concernant la mer, depuis la nuit dernière, la côte Atlantique martiniquaise est soumise à une longue houle de Nord-Nord-Est de période 12 à 16 secondes. La mer y est actuellement agitée avec des creux moyens au large entre 2m20 et 2m50. Sur la côte Caraïbe, cette houle est très atténuée et les creux moyens atteignent 1m20 à 1m50.

Fortes pluies et orages :

Des averses fréquentes, parfois fortes et orageuses sont attendues en deuxième moitié de nuit (samedi à Dimanche) et toute la journée de demain. Ces pluies abondantes pourraient générer localement des cumuls de précipitations très importants. Les valeurs estimées sont de l'ordre de 30 à 40 mm en 3 heures voire localement 40 à 60 mm.

Sur l'ensemble de l'épisode, de cette nuit à demain soir, les cumuls pourraient atteindre 120 à 160 mm. L'accalmie est attendue pour la nuit de dimanche à lundi.

À noter également que de fortes rafales de vents, 60 à 80 km/h, peuvent être associées aux averses.

Vagues-submersion :

La longue houle persiste sur la côte Atlantique en soirée et cette nuit avant de s'atténuer demain en cours de journée. Avec le renforcement passager du vent, les creux moyens vont approcher les 3 mètres en première moitié de nuit avant de s'amortir progressivement.

Selon Météo-France, on pourrait observer des déferlements inhabituels sur les côtes, du Nord de l'île (Anse Couleuvre) jusqu'au Sud (Sainte-Anne), ainsi que quelques submersions localisées sur les zones basses du littoral.

À partir du Prêcheur et pour tout le reste du littoral caraïbe, la houle est atténuée et les zones les plus exposées ne subiront qu'un ressac modéré.

Fin d'évènement estimée : Lundi 11 octobre 2021 en début de matinée.