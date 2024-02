Vigilance : pluies, orages et vents violents, retour au VERT… mais toujours ORANGE pour la houle

Ce vendredi 9 février 2024, Météo France Martinique maintient le niveau de vigilance Orange pour vagues-submersion. Concernant les fortes pluies, les orages et les vents violents annoncés la veille, c’est le retour au Vert.

Météo France Martinique annonce que le front froid s'évacue en ce début de matinée ; le vent de Nord-est modéré s'est établi. "Une houle de Nord-Ouest légèrement énergétique s'est mise en place en Caraïbes".

Les précipitations liées au front froid traversent l'île sans donner de forts cumuls, même si un coup de tonnerre ne peut être exclus en ce début de journée. Sous l’effet du vent de Nord-Est, la mer s'est creusée sur l'ensemble de la zone mais surtout en Caraïbes, avec des creux de 1m50 à 1m80, générant une agitation inhabituelle et de possibles submersions sur les zones basses du littoral. Météo France Martinique

Météo France précise que "le pic de l'évènement est passé et la houle tend à s'amortir progressivement en cours de matinée", d'où la révision des niveaux de vigilance. C'est jusqu'à "samedi en soirée au plus tôt" pour ce qui concerne les vagues-submersion. S'agissant des précipitations, le maximum a été enregistré à Trinité et au Vauclin, avec 31mm en 6h d'après les relevés météo.

Avis aux baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs

Météo France déconseille les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisirs. "Attention aux rouleaux et aux déferlantes".