Violences urbaines en Martinique : le couvre-feu levé dès ce mardi 5 novembre à 5 heures

"Après une semaine sans violences urbaines ni barrages, ayant permis aux Martiniquais de profiter de la fête de la Toussaint", indiquent les services de l'État dans un communiqué, le préfet de la Martinique a décidé de lever l'ensemble des mesures de police administrative appliquées depuis plusieurs semaines sur le territoire.

Le couvre-feu, en vigueur depuis le 10 octobre avait été levé le 28 octobre dans toutes les communes à l'exception de Case Pilote, de Fort-de-France, du Lamentin, de Saint-Joseph et de Schoelcher. Ce mardi 5 novembre à 05 heures, la mesure prend fin dans l'ensemble du territoire.

Parce qu'ils ne sont plus justifiés par des risques graves pour l'ordre public, les arrêtés de couvre-feu et d'interdiction temporaire aux particuliers d'achat, de vente et de transport au détail de carburants, produits pétroliers, produits chimiques ou corrosifs, inflammables ou explosifs, en vigueur du 28 octobre au 4 novembre inclus, ne sont pas renouvelés.