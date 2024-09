Violences urbaines en Martinique : une nuit plus calme avec quelques barrages érigés dans diverses communes

Sur l'avenue Maurice Bishop au quartier Sainte-Thérèse ce vendredi matin (20 septembre, il n'y a presque rien à signaler par rapport à la veille. Peut-être un ou deux nouveaux petits barrages de plus.

L'odeur de brûlé est toujours présente, mais bien moins forte par rapport aux jours précédents.

La circulation demeure accessible aux véhicules qui souhaitent véritablement emprunter l'avenue qui reste obstrué.

Du côté du giratoire de Carrère au Lamentin, les accès ont été libérés. Plusieurs barrages bloquaient les accès provoquant des emboutaillages.

Un homme, aidé par d'autres automobilistes, n'hésite pas à libérer l'une des sorties du rond-point.

"Nous sommes en retard au travail, ça fait trop de bouchons", explique-t-il au journaliste de Martinique la 1ère, Mike Irasque.

D'autres automobilistes contournent les obstacles et passent sur les côtés.

Les agents d'une entreprise d'espace vert ont finalement, peu avant 7h, libéré les accès afin "de travailler".

La préfecture a dressé un bilan de cette nuit qui a tout de même été rythmé par des barrages dans divers communes de l'île. Des individus ont également été interpellés.

Trois barrages ont été érigés et enflammés au Lamentin, huit dans le sud de l'île entre Saint-Esprit, Le François et Rivière-Salée. Les forces de l'ordre les ont levés dans la nuit. 4 individus ont été interpellés. De nombreux jets de projectiles et des coups de feu ont à nouveau visé les policiers et les gendarmes. A cette heure, trois barrages demeurent en place sur le centre de l'île, notamment à Carrère et Jeanne d’Arc au Lamentin, qui doivent prochainement faire l'objet d'un rétablissement de circulation avec l'aide des services techniques compétents.