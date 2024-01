"Voilà pourquoi il faut demeurer confiant !" (tome 1), sur les enjeux économiques des défis contemporains aux Antilles-Guyane

Dans son dernier livre, Francette Florimond, journaliste économique depuis 43 ans en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, esquisse quelques pistes pour affronter les grands défis sociaux, politiques et sociétaux, en lien étroit avec l'économie. Car "la connaissance et la compréhension sauvent" souligne l'autrice.

La philosophie, les suites de la Covid-19, l’Europe, la politique et l’égalité, sont les 5 grandes thématiques qui se déclineront dans une trilogie économique.

Le tome 1 vient de paraître, avec les premiers textes présentés sous forme de chroniques, dont le dénominateur commun est la notion économique.

Je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup de notions économiques qu'on entend tous les jours dans les radios, à la télévision et qui ne sont pas bien comprises par la population. Nous allons expliquer dans quelle philosophie économique nous sommes, quelle relation l'Europe veut avec les RUP (Régions Ultra-Périphriques), dans quelle histoire politique nous nous trouvons en ce moment, le transport…. Nous voulons vraiment balayer tous les grands thèmes du moment, pour permettre aux gens de comprendre de manière à ce qu’ils se réapproprient leur liberté d'agir, parce que quand on ne comprend pas, on a toutes les chances de se tromper (…). Francette Florimond (au micro Martinique 1ère de Bertrand Caruge - lundi 15 janvier 2024)

"Quel demain ?"

"Cette réflexion nous concerne particulièrement" souligne Bernadette Pierre-Cassin qui a signé la préface de ce bouquin d’un peu plus de 230 pages. L’ancienne institutrice et vice-présidente du CESRG (Conseil Economique et Social de la Région Guadeloupe) ; elle ajoute "du fait des turbulences de la situation sociale internationale, de notre proximité avec des populations en grand désarroi, des troubles qui perdurent dans notre région, des insécurités qui pèsent sur notre avenir".

Comment gérer notre aujourd’hui ? Dans quel esprit ? Avec quels moyens ? Pour quel demain ? Bernadette Pierre-Cassin

Des raisons de rester confiant ?

L’auteure considère que "dans un monde qui se déconstruit comme on le voit aujourd'hui il faut que chacun retrouve sa capacité de création et justement cette confiance qui est sapée par un système qui n'est pas très vertueux".

Parce que, dans le cahot du monde, il faudra bien parvenir à construire un demain ; parce que les conséquences du réchauffement climatique sont maintenant bien visibles ; parce que nous devons imaginer un autre vivre ensemble : la connaissance et la compréhension du présent sont indispensables. Francette Florimond

"Voilà pourquoi il faut demeurer confiant !", tome 2 et 3, sont attendus d’ici à la fin de l’année. Francette Florimond dirige la revue économique mensuelle "Inter-Entreprises".