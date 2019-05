L'accident aurait pu être beaucoup plus grave, vu le lieu. En effet, en début de matinée, vers 8 heures, ce vendredi 31 mai 2019, une voiture de type citadine a percuté un camion-citerne qui ravitaillait la station-service de l'aéroport dans le sens Lamentin en direction de Ducos.



Selon les pompiers dépêchés sur place, l'homme au volant de la voiture a été légèrement blessé. Par ailleurs, il a refusé d'être pris en charge et transporté au CHU de Martinique.



Par mesure de sécurité, un balisage a été mis en place et la station-service est restée fermée durant plusieurs minutes.