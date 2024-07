W.I.S.H, saga familiale dans l’univers d’un magnat de l’industrie musicale antillaise, bientôt à la Télévision

Le réalisateur Julien Dalle présentait en avant-première à Madiana deux épisodes de la saga familiale W.I.S.H. L'histoire d'un magnat de l’industrie musicale en Guadeloupe, "West Indies Studio" en situation de quasi-monopole sur la musique antillaise À sa mort, sa fille de 25 ans, se retrouve à la tête de l'empire. Commencent les problèmes...

La nouvelle série télévisée du réalisateur Julien Dalle est en boîte. Une saga familiale plongeant le public au cœur et dans les méandres de l’industrie musicale antillaise. W.I.S.H. entendez West Indies Studio appartient à un magnat.

le réalisateur Julien Dalle • ©Daniel BETIS

Une production antillaise avec des techniciens du Bassin

Cette série 100% locale avec une équipe de techniciens 100% du bassin, met en valeur les talents de l’archipel. Eye and eye, la société de production, n’est pas à son coup d’essai. Elle a produit trois longs métrages et plus de 300 films institutionnels et publicités.

De nombreux participants • ©Wish

Eye and Eye est une société de production créée à Paris en 2008 par Jean-François Fidelin et Julien Dalle.

Après une augmentation de capital, Eye and Eye s’appuie sur ses associés actifs aux compétences internationales reconnues.

Plus d’une centaine de participants dont de nombreux artistes : Laurence Joseph, Jacques Martial, Francky Vincent, Admiral T, Médhy Custos, Clémence Botino, Passi, Claudi Siar, Harry Diboula, Misié Sadik, Orlane, Jean Michel Rotin, Florence Naprix...