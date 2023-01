Yoles : "Sara Énergie Distribution" reste leader à l'issue de la 3e manche du championnat

16 yoles rondes ont pris le départ de la 3e manche du championnat, lors du grand prix de la ville du Marin ce dimanche 22 janvier 2023. Après les deux courses de la journée, "Sara Énergie Distribution" garde la tête du classement général.

Denis Drailline / Guy Etienne •

Le grand prix de la ville du Marin s’est disputé ce dimanche 22 janvier 2023. Les 16 yoles alignées au départ, ont profité d’un beau temps et d’une mer calme.

Lors de la première course à deux voiles, c’est l’équipage "Cotrell Leader Mat" qui est arrivé en tête après environ 2h15 en mer, devant "UFR Chanflor" et "Sara Énergies Autodistribtion" respectivement à la 2nd et la 3e place.

la yole "Cotrell Leader Mat" a remporté la 1e couse à deux voiles, lors de la 3e mache du championnat sur le plan d'eau du Marin (dimanche 22janvier 2023). • ©Denis Drailline

"Sara Énergies Autodistribution" préserve sa 1e place

Mais pour la régate à la misaine, la donne a changé puisque c’est la yole "Sara Énergies Autodistribution" qui finira en tête, devant "Vini Wè Sa", (2e) "Rosette Orange" (3e), "Cotrelle Leader Mat" (4e), et "UFR Chanflor" (5e).

Au classement général à l’issue de cette 3e journée du championnat, "Sara Énergies Autodistribution" conforte sa place de leader.

"On pouvait mieux faire"

"Sara Énergies Autodistribution" conserve sa place de leader du classement, à l'issue de la 3e manche du championnat au Marin (dimanche 22 janvier 2023). • ©Denis Drailline

C’est vrai qu’on pouvait mieux faire pour la première manche, mais ce sont les aléas de la course. C’est un petit manque de cohésion, puisqu’on n’a pas encore vraiment repris l’entraînement, mais nous allons travail tout cela. Néanmoins, c’est une bonne journée car nous avons malgré tout remporté le combiné, on reste toujours dans le championnat et on verra pour la suite. Djany Rémy, patron de la yole victorieuse (au micro de Denis Drailline)

La 4e manche de ce championnat se disputera après la trêve carnavalesque, au mois de mars prochain.