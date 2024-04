1.800 interpellations et 700 kg de drogues saisies en deux semaines à Madagascar

Les autorités malgaches ont présenté le bilan de l'opération Sarika. En deux semaines, 700 kg de drogues ont été saisies et 1.800 personnes interpellées, dont huit policiers accusés de corruption.

1.800 interpellations et plus de 700 kg de drogues saisies, c'est le bilan de l’opération Sarika à Madagascar. Près de 5.000 policiers ont été mobilisés dans les grandes villes pour procéder à des descentes, des fouilles et des contrôles. Si la grande majorité des suspects ont été arrêtés pour des délits et des infractions, 73 personnes ont été interpellées pour des faits de trafic de stupéfiant et plus de 200 pour du grand banditisme.

Le but de cette opération était de rétablir la confiance entre la population et les forces de l’ordre. Ce qui implique de faire le ménage dans les rangs. 8 policiers ont été arrêtés pour corruption. Lors de la présentation du bilan de l’opération, les responsables de la police ont invité la population à dénoncer les agents corrompus. Depuis le début d’année, un numéro de téléphone a été mis en place pour cela. Le ministre de la sécurité publique avait annoncé faire de la lutte contre la corruption sa priorité. C’était aussi l’objectif fixé au nouveau commandant de la gendarmerie lors de sa prise de fonction en mars.