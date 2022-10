10 Octobre : journée mondiale de la santé mentale

Dans une nouvelle étude publiée vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) relève qu'environ 970 millions de personnes dans le monde sont concernées par un trouble psychique.

Mayotte la 1ère •

Toutes les 40 secondes, une personne met fin à ses jours

La Journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre en lien avec l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), est l’occasion de sensibiliser l’opinion publiques aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur de la santé mentale.

Les hommes et les femmes atteints de troubles psychiques sévères ont une espérance de vie de dix à vingt ans plus courte que celle de la population générale, affirme l'OMS. Qui rappelle en outre que le suicide "représente plus d'un décès sur cent", et qu'il s'agit de "l'une des premières causes de décès chez les jeunes".

Rien que dans la Région européenne de l'OMS, on estime que 50% des personnes dépressives et 20% de celles atteintes de schizophrénie ne reçoivent aucun traitement médical spécifique.

Le thème retenu pour la journée mondiale de la santé mentale en 2021 est le respect des droits.