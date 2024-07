14 juillet : Le traditionnel défilé militaire à Mayotte

Comme tous les ans, la commune de Mamoudzou organise le défilé du 14 juillet. Sur le Boulevard Mawana Madi au front de mer de Mamoudzou, plusieurs troupes ont ainsi été déployées pour le traditionnel défilé militaire.

Qu’ils soient gendarmes, sapeurs-pompiers, légionnaires, ou policiers, tous les régiments et corps militaire ont été représentés sur le Boulevard Mawana Madi au front de mer de Mamoudzou. L'occasion comme chaque année de mettre à l’honneur les femmes et les hommes, qui chaque jour sont au service de la population.

Régiments et coprs militaire lors du défilé du 14 juillet, Boulevard Mawana Madi à Mamoudzou • ©Zohra Abdou Kaphet

Placée sous l’autorité de François-Xavier Bieuville, le préfet de Mayotte, la cérémonie militaire a été présidée par le colonel Jean-Alexis Poupon, commandant militaire et chef de corps du 5e régiment étranger. Un grand rendez-vous incontournable qui rassemble toute la population avec un public venu des 4 coins de l'île pour regarder le défilé.

Défilé du 14 juillet sous l'autorité du prefet de Mayotte François-Xavier Bieuville • ©Zohra Abdou Kaphet

Plusieurs personnalités et élus locaux ont également fait le déplacement. On pouvait notamment compter les deux députées de la première et deuxième circonscription de Mayotte, Estelle Youssouffa ainsi qu’Anchya Bamana. Elles étaient aux côtés du sénateur Thani Mohamed Soilihi ou encore du maire de la ville chef-lieu Ambdilwahedou Soumaila.

Elus locaux présents au défilé du 14 juillet, Boulevard Mawana Madi à Mamoudzou • ©Zohra Abdou Kaphet

Les troupes, il y en avait par dizaine. Chaque groupe a donc défilé tour à tour en musique et en entonnant chacun sa chanson. Cela, sous les yeux des spectateurs émerveillés par les moyens humains mais aussi militaires déployés.

Public venu regarder le défilé du 14 juillet • ©Bibi Mariame Halidi

D’autres défilés organisés à Dembéni et Chirongui

La ville de Dembéni célèbre pour la quatrième édition la fête nationale du 14 juillet. Un défilé des corps constitués (militaires et civils) aura lieu entre le rond-point d'Iloni et le parking de la poste de Dembéni à 15h30.

Du côté de la commune de Chirongui, un défilé sera aussi organisé pour la première fois et débutera à 16h20. Il sera suivi par un bal à 19h00 sur le parking du pôle culturel de Chirongui.