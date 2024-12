3 lycéens de Mayotte, lauréats du concours « prix de l’excellence économique »

Destiné aux élèves de terminale de la filière STMG, ce concours se déroule sous forme de composition. Durant 4h de temps, les concernés ont bûché sur le thème de "la productivité française".

La cérémonie de remise de prix de ce mardi 3 décembre est la 3ème édition du concours "prix de l’excellence économique". Un concours organisé par l’IEDOM, l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer, Citéco et le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse.

Promouvoir la filière STMG

Ce concours permet d’une part de promouvoir la filière STMG qui, parfois souffre d’une mauvaise image, et d’une autre part, de donner confiance aux élèves qui suivent cette voie.

L’économie est une matière qui peut sembler abstraite à bon nombre de personnes, mais c’est indéniablement une matière que l’on exerce, chacun d’entre nous, dans la vie de tous les jours, lorsque nous faisons nos courses par exemple.

Les deux premiers lauréats • ©Mayotte

« Franchement on est fier de nous. On est aussi l’image du lycée, on est assez content. On a eu des récompenses. Et c’est vraiment la fierté… On ne s’y attendait pas ».

À Mayotte, ce sont 234 élèves qui ont participé à ce concours. Un chiffre qui rend encore plus fiers les 3 lauréats qui ne s’attendaient pas à faire partie des meilleurs élèves de l’île.

Les élèves de STMG ont prouvé une fois de plus qu’ils sont capables de produire des copies d’excellence. Les prix qui leur sont décernés sont avant tout symboliques. Ils vont compter dans le parcours SUP de ces élèves. Ils vont leur permettre d’appréhender l’épreuve du Bac avec sérénité. Mais ils ont également reçu d’autres cadeaux afin de les remercier de leur participation, comme un bon d’achat pour des livres.

La course n’est pas finie pour le 1er lauréat

La copie du 1er lauréat ira représenter Mayotte dans l'Hexagone • ©Mayotte

Le 1er lauréat du concours va voir sa copie transmise au niveau national, comme celle de tous les autres gagnants de France ayant participé. Des copies qui seront par la suite réévaluer par un autre jury de l’Hexagone pour désigner les 3 super lauréats de France. Un nouveau prix qui sera décerné pendant la semaine de l’éducation financière en mars 2025.