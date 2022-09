8 septembre : 9ème édition des journées nationales d’actions contre l’illettrisme

Le thème de cette année la lutte contre l’illettrisme au travail a mobilisé plusieurs acteurs, institutionnels, associations, collectivités ou encore le monde de l’entreprise.

Djamilat Soidiki •

Journée d'action contre l'illettrisme • ©https://www.illettrisme-journees.fr/

Une mobilisation pour un phénomène de grande ampleur à Mayotte où 58% de la population est en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme contre 7 % au niveau national.

Pour diverses raisons des personnes se trouvent en difficulté face à la lecture, à l’écriture et au calcul. Et dans le milieu professionnel où le numérique prend de plus en plus de place, cela génère des souffrances qui peuvent aller jusqu’à l’abandon de l’emploi si ce n’est des obstacles pour y accéder.

Raison pour lesquelles, la campagne 2022 se penche sur l’illettrisme au travail. Pendant une semaine des actions de lutte contre l’illettrisme sont prévues dans toute l’île. Par exemple aujourd’hui, une sensibilisation aux entreprises de Mayotte a lieu à la maison France Service de Combani. Pendant toute la semaine, le MEDEF se mobilise également sur la question, tout comme le CCAS de Bandraboua qui met en place une action de prévention contre l’illettrisme.

Les CEMEA collaborent également à ces journées avec un débat sur le film L’illettré, ce sera vendredi au centre de formation d’Iloni.

L’US Ouangani lance également son action foot de lecture, le RSMA de son côté profitera pour inaugurer sa bibliothèque. L’ensemble des actions de cette 9ème édition des JNA sont à retrouver sur le site illetrisme-journee.fr