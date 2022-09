96 nouveaux policiers ont pris leurs fonctions à Mamoudzou

Entre les départs et les arrivées, ce sont 35 policiers supplémentaires qui garnissent les effectifs de Mayotte pour cette rentrée.

Aurélien Février •

Et c’est la vague d’arrivées la plus importante à Mayotte sur les dix dernières années si on ne tient pas compte de l’année 2015 synonyme de la création du CRA de Pamandzi et des effectifs qui vont avec.

A la rentrée 2022, la police nationale à Mayotte c’est 765 policiers et pour les syndicats, c’est une excellente nouvelle. Pour Alliance Police Nationale et SGP police cela va permettre, par exemple, d’avoir, tous les jours, une vingtaine de policiers supplémentaires en patrouille dans la commune de Mamoudzou.

Une dizaine de jeunes policiers mahorais doivent quant à eux arriver prochainement dans le département annonce alliance police nationale qui ne connait pas encore la date exacte.

L’autre cheval de bataille des syndicats désormais, c’est la mise à disposition des munitions intermédiaires pour lutter contre les troubles à l’ordre public.

SGP Police assure qu’aujourd’hui les grenades lacrymogènes et les lanceurs de balles de défense ne suffisent plus citant en exemple la mission d’une semaine du Raid à Mayotte en février dernier.

Les syndicats demandent un assouplissement, pour le département, des conditions d’attributions de ces munitions intermédiaires pour permettre, par exemple, aux effectifs de la BAC de pouvoir les utiliser.

C’était d’ailleurs au programme des discussions lors de la visite du ministre de l’intérieur à la fin du mois d’aout.