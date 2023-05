Abdoul Doukaini ne tarit pas d’éloges sur le maire de Tsingoni, déchu de sa fonction après sa condamnation mardi pour favoritisme et prise illégale d’intérêt :

Mohamed Bacar, c’est quelqu’un qui a ramené le calme dans sa commune, qui l’a fait sortir du déficit, qui a mis en place un programme de 700 logements d’ici 2026, qui a permis à sa commune d’accueillir bientôt le plus grand centre commercial du département

« Cette condamnation nous a profondément choqués » dit Abdoul Doukaini, « Mohamed Bacar a mon amitié, ma tendresse, mon affection, mon admiration ».

Le dirigeant LR affirme que « c’est une condamnation politique, disproportionnée, mais Mohamed Bacar est un combattant robuste, il ne va pas se laisser abattre », il confirme par ailleurs que le maire déchu garde son poste de président des LR du département.

A propos de l’opération Wuambushu, Abdoul Doukaini affirme qu’il

n’y a que deux issues possibles. Soit elle réussit et Mayotte sera sauvée. Soit elle échoue et Mayotte va disparaître sous l’immigration clandestine et la violence