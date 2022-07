Mobilité Mayotte Québec accompagne les jeunes Mahorais à poursuivre leurs études au Québec

L’organisme propose un ensemble de dispositifs pour la poursuite des études au Québec, une ouverture à l’international pour le jeune de Mayotte. Le pays regorge de multiples opportunités de formations mais aussi d’un marché de travail très attractif. Mais il faut répondre à certains nombre de critères.

Djamilat Soidiki •

Vous êtes étudiant, néo-bachelier, bachelier ou stagiaire en formation professionnelle, vous avez le profil recherché par Mobilité Mayotte Québec. Mais vous devez présenter un bon dossier scolaire, être motivé et persévérant.

Parmi les formations proposées, celle d’ingénieurs dans le bâtiment, dans les techniques de l’informatique, dans la technologie du génie industriel, de l’architecture et du géni civil. Des formations aussi dans le domaine de la santé et dans le commerce et gestion sont également disponibles.

Vous pouvez les suivre au sein des CEGEPs, des Collèges d’enseignement général et professionnel. Ils dispensent un enseignement pré- universitaire, celui-ci dure deux ans, il donne ensuite accès à l’université et un enseignement technique sur compter 3 ans. Ce dernier ouvre directement la voie au marché du travail.

Mobilité Mayotte Québec sillonne l’île à la recherche des bons profils, rencontrent les étudiants mais aussi les parents, et fait une première sélection qu’il soumet au CEGEP. Ce dernier se prononce sur l’admission du jeune. L’organisme vous accompagne pour tous vos démarches administratives, visa, frais de transport, logement et bourse exceptionnelle du département. Une première promotion fait sa rentrée cette année lors de la session d’hiver.