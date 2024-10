Agression d'une avocate en 2015 : Toujours pas de procès pour Théophane Narayanin

Neuf ans après les faits, les deux victimes de ce dossier à rallonge devront encore attendre pour obtenir justice. L’affaire vient une nouvelle fois d’être renvoyée. Selon le tribunal, les parties n’ont pas été suffisamment informées des actes qui ont été pris pour qu’ils puissent préparer leurs réquisitions. Mais ce report d’audience ne fait que retarder les choses selon l’avocat de Monsieur Alex Ferrol, l’un des prévenus.

«Tout le monde voulait que cette affaire soit réglée aujourd’hui. Parce que ça fait quand même neuf ans que cette affaire est en cours…Pour autant on constate qu’il y a des irrégularités et on ne peut que se conformer à ce que le tribunal a décidé.»