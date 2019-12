Après Belna, la vie reprend son cours à Mayotte avec le retour des élèves à l’école

Ce mardi 10 décembre, les élèves ont repris le chemin de l’école après la fermeture des établissements scolaires lundi au lendemain de la levée de l’alerte rouge.

Le Vice-Recteur Gilles Halbout s’est rendu au collège de Doujani qui avait été transformé en centre d’hébergement d’urgence pendant l'alerte rouge - pour assister à la reprise des cours des élèves.À Doujani le recteur est venu se rendre compte de la réouverture du collège. Dimanche plus de 1200 personnes ont été mises à l'abri dans cet établissement. Le principale problème relevé à l'heure du bilan, c'est l'absence d'eau pour les sanitaires dès dimanche 16h et le passage en alerte rouge.Des bassins ont été créés non pas pour stocker de l’eau mais pour éviter l'inondation de l'établissement.Le problème a été soulevé au recteur. La solution pourrait être des toilettes modulables pour pallier ce problème à court terme.Le Principale de Doujani estime avoir fait le job :" sur la gestion de crise, c'était un peu chaud mais globalement on a rempli le contrat."Dès 2020, le recteur pense à équiper les établissements de zone de stockage d'eau ou de pompes pour permette de tenir 2/3 jours.