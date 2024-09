Avec la fin de l'hiver austral, les flux migratoires vers Mayotte s'intensifient

C’est une scène à laquelle les habitants de M’tsamoudou sont tristement habitués. Très tôt, sous les yeux des pêcheurs, un kwassa-kwassa accoste sur la plage de ce village du sud de l’île. À son bord, une dizaine de migrants épuisés. Des hommes et femmes venus du Congo, de Somalie et de Madagascar.

" Tous les matins, d'autres débarquent sur cette même plage... On remarque juste quelques traces de pas, des vêtements abandonnés ici et là, des chaussures ! On en conclut qu'un autre kwassa a accosté. On aimerait que ces arrivées s'arrêtent, car c'est une petite île ici.»

D'après les habitants, la plupart de ces clandestins ont pu s’enfuir à l’arrivée des premiers pêcheurs, ils ont disparu dans les collines avoisinantes. Ceux qui prétendent à l’asile préfèrent patiemment attendre des gendarmes.....Ce vendredi matin, ils sont sept.

Une population résignée

"Quand on est en mer, on voit les gendarmes passer et chercher des clandestins. Ils viennent nous voir. On leur dit qu'ils viennent juste de passer devant nous! Ils nous disent qu'ils ne viennent pas pour eux mais nous contrôlent aussi! Ils nous demandent pleins de détails parfois qu'on ne connaît pas. Cela nous décourage...on n'appelle plus "