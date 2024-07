BACCALAUREAT 2024 : Les résultats pour l’académie de Mayotte ont été publiés ce lundi 1er juillet

Ce lundi 1er juillet 2024, les résultats du baccalauréat ont été publiés à Mayotte. Admis, recalés ou au rattrapage : les lycéens de terminale ont pu consulter leur résultat en ligne ou en se rendant dans leur établissement.

Pour le moment, les résultats ont été diffusés seulement pour les filières générales et technologiques. Entre larmes de joie et déception : Ils ont été nombreux à se rendre au lycée pour découvrir leurs résultats.

Au lycée des Lumières, l’affichage des résultats a rassemblé plusieurs élèves qui n’ont pas choisi l’option en ligne. Pour ceux qui ont obtenu le diplôme, la joie était immense : « Je vais aller profiter avec ma famille avant de partir dans l'hexagone pour aller réussir là-bas, on va réussir » s’exprime un élève de terminal. « J’ai eu mon bac avec une mention assez bien, franchement ça va, je m’attendais à plus mais ce n’est pas grave on est fiers », s’exclame un autre élève accompagné de ses camarades. Tous, étaient dans l'euphorie du moment.

Les sessions de rattrapage

Les élèves qui n’ont eu la chance de l’avoir du premier coup devront passer par la case des rattrapages. Les sessions se dérouleront ce mercredi 3 et jeudi 4 juillet 2024 pour 1166 candidats et les résultats seront disponibles à partir du lundi 8 juillet.

Concernant les filières professionnelles, les résultats du baccalauréat seront disponibles ce mardi 2 juillet.

Voici quelques chiffres du rectorat concernant les résultats du Baccalauréat 2024 :

Pour le BCG : 62.20% des candidats sont admis dont 87 admis avec la mention TB + 14 avec la mention TB + félicitation du jury

Pour le BTN : 48.67% des candidats sont admis dont 8 admis avec la mention TB + 2 avec la mention TB + félicitation du jury

BCG +BTN : 56.42% de réussite au BAC 2024

Les chiffres indiqués sont évolutifs suivant les résultats du 2nd groupe.