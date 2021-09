Ben Issa Ousseni : « Nous avons baissé l’octroi de mer, il faut que les distributeurs répercutent sur les prix !»

Interrogé sur la hausse vertigineuse des tarifs du transport maritime, l’élu explique que c’est « un contexte mondial dans lequel le département ne peut pas grand-chose ».

Cependant le département travaille à l’amélioration du port de Longoni :

pour fluidifier la circulation des marchandises et réduire les coûts, on aménage le quai N°1 et on envisage la construction d’un troisième quai.