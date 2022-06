Boinali Saïd Toumbou : « Nous avons besoin de produire localement »

Boinali Saïd Toumbou, ancien député de Mayotte, était l’invité de Zakweli ce jeudi

Bruno Minas •

« Je suis un peu décalé… retiré depuis 10 ans » avoue Boinali Said Toumbou. Mais l’ancien député garde toujours un œil attentif sur le thème qui a été son cheval de bataille : la vie chère. Selon lui, « on a enfin été entendus, mais on a perdu 10 ans. La revendication venait d’en bas, et les gens d’en haut ne l’entendaient pas ».

« Le mandat précédent a fait l’impasse sur la cherté de la vie » affirme-t-il, mais l’ancien élu prône une approche différente : « La loi Lurel, avec le bouclier qualité prix, a peu d’effet. Il n’y a pas de politique économique réelle à l’endroit de l’outremer, le gouvernement réagit par à-coups ».

Selon lui « être français ce n’est pas seulement l’alignement des droits sociaux. Nous avons besoin de produire localement. Il faut que les supermarchés intègrent la production de nos paysans, nos pêcheurs et nos artisans ». Boinali Saïd Toumbou souhaite le développement d’une économie régionale avec les pays voisins, et de « considérer l‘immigration sous l’angle des besoins en main d’œuvre ».