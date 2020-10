Ahmed Attoumani Douchina : « Mayotte peut accueillir l’épreuve de triathlon des jeux olympiques 2024 »

Le conseiller départemental de Boueni et ancien président du Conseil Général Ahmed Attoumani Douchina était ce lundi l’invité de Zakweli.



Bruno Minas •

L’épreuve du triathlon ce sont trois disciplines, la natation que l’on pourrait faire dans le lagon à partir des barges, le cyclisme et la course à pied Ahmed Attoumani Douchina

nous avons des personnes au gouvernement qui sont pour, et bien évidemment aucun de nos élus nationaux ne va être contre.

Il veut mener à bien un grand projet dans le domaine du sport et de la promotion de Mayotte : l’organisation du triathlon olympique à Mayotte lors des jeux d’été de 2024 qui auront lieu en France.Selon l’élu, Mayotte offre un cadre idéal : « on ne parle de nous que de manière négative à propos de l’immigration, l’insécurité, les séismes… Mayotte est déjà candidate aux jeux des îles 2027. Avant 2027, il doit y avoir plus de mobilisation ». Ahmed Attoumani Douchina estime qu’il est encore temps de faire avancer ce projet :Le conseiller départemental de Boueni a aussi abordé le problème des routes dans le sud : « cela fait 5 ans que je réclame que les routes soient refaites ». Il affirme cependant que les travaux actuellement engagés pourront s’achever avant la fin de l’année.Un autre projet est porté par Ahmed Attoumani Douchina : celui d’une classe préparatoire de médecine qui pourrait être abritée dans l’hôpital de Dazoudzi. « J’ai appris que l’on céderait ce bâtiment à l’armée, ce serait dommage » dit-ilEnfin M. Douchina affirme qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections cantonales.