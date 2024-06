Une restitution de travaux réussie par Les Cordées de la Réussite

Images à l'appui, les élèves ont restitué le fruit de plusieurs mois de travail à leurs parents agréablement surpris de la qualité des exposés de leurs enfants.

C'est un travail très enrichissant, ils ont fait beaucoup de découvertes ils sont gagné en autonomie et ils se projettent mieux dans l'avenir. Ils ont également une facilité de communiquer et parler devant les gens

Cette année les jeunes cordées de la cité scolaire de Bandrélé ont effectué plusieurs sorties, dans le lagon notamment pour une sensibilisation à l'écosystème marin. Ils ont visité des institutions et échangé avec des professionnels qui ont éclairé leur réflexion sur leurs projets. Ils sont confiants et sereins témoigne Mounira Allaoui.

ça m'a apporté plusieurs choses comme savoir mon orientation, ce que je veux faire plus tard avec les sorties, les interventions avec les médecins et les infirmiers qui ont pris la peine de venir et nous parler de leurs métiers.