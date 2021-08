Le président du conseil départemental rend hommage à Younoussa Bamana

C'est en petit comité que Ben Issa Ousseni s'est recueilli ce matin au mausolée de Younoussa Bamana à Kani-Bé. Une manière de rendre hommage à son illustre prédécesseur en ce début de mandat.

Faïd Souhaili •

S'incliner devant la mémoire de celui qui a symbolisé le combat des Mahorais pour rester au sein de la République française, était un devoir pour Ben Issa Ousseni, élu président du conseil départemental le mois dernier.

Je n’aurais pas imaginé « entamer » mon mandat sans un moment tout simple mais très symbolique vis-à-vis de Younoussa Bamana, dont le parcours politique hors du commun guide chacun de nos pas ». Ben Issa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte

Prière et invocation devant la sépulture de Younoussa Bamana • ©Conseil départemental de Mayotte

Younoussa Bamana, près de 25 ans à la tête du conseil départemental de Mayotte

C'est en présence de sa veuve Henriette Bamana, ainsi que des élus du département, du sud de l'île et du grand cadi de Mayotte que Ben Issa Ousseni a voulu marquer le coup avec un shidjabu (invocation).

Ce moment de recueillement est d’abord et avant tout une marque de l’importance de la transmission, du devoir de mémoire, parce qu’on ne construit rien de solide sans des fondations fortes. J'ai souhaité rendre cet hommage à Younoussa Bamana, dire devant sa sépulture combien je mesure l’apport qui fut le sien à notre patrimoine commun. Un hommage modeste comme le fut cet homme qui aimait à vivre parmi les siens dans le partage et dans le lien. Ben Issa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte

Younoussa Bamana était instituteur de formation. • ©Conseil départemental de Mayotte

Younoussa Bamana a été le premier président du conseil départemental de Mayotte en 1977. Il est resté à la tête de l'institution jusqu'en 2004, avec seulement quelques semaines d'interruption en 1991. Il a été une figure majeure du combat politique de Mayotte pour se détacher des autres îles de l'archipel des Comores et pour son maintien dans la France. Et il s'est également battu pour que Mayotte obtienne le statut de dépatement. Un statut qu'il ne verra pas puisque celui-ci est décédé en juin 2007.

En se rendant à Kani-Bé, Ben Issa Ousseni a donc voulu témoigner de sa reconnaissance et sa gratitude à son illustre prédécesseur.