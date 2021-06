Reboiser les padzas, un pari réussi à Moinatrindri

Faïd Souhaili •

A Moinatrindri, les habitants du village ne sont pas peu fiers de la végétation qui entoure le village. Il y a 20 ans, les padzas, ces parcelles rougeâtres sans végétation, déforestées et ravinées régnaient en maîtresse. Si bien que le village était menacé par des coulées de boue en cas de grosses pluies.

Les nouveaux arbres plantés sont arrosés par les bénévoles de l'ACEEM. • ©Ilona Youssouffa

Un travail de longue haleine

Pour protéger le village, l'association culturelle, environnementale, et éducative de Moinatrindri (ACEEM) a été créée pour tenter de réhabiliter la zone. Des acacias ont été plantés dans un premier temps pour fixer la terre, mais aussi parce qu'ils ne sont pas trop gourmand en eau. Puis, ensuite, d'autres essences et plantes ont été introduites. un travail de longue haleine, qui permet aujourd'hui aux villageois de profiter des arbres fruitiers ou de plantes médicinales de ce site de 9 hectares.

Les visiteurs invités par la FMAE ont participé aux opérations de consolidation de la forêt. • ©Ilona Youssouffa

Dans le cadre de son projet Asso-Ambassadrices, la fédération des associations environnementales de Mayotte (FMAE) a profité du savoir-faire de l'ACEEM et a invité d'autres acteurs environnementaux pour qu'ils viennent voir le travail effectué à Moinatrindri. Aujourd'hui, des visiteurs se sont rendus sur les padzas pour participer à des plantations et des opérations d'entretien et de consolidation de la nouvelle forêt. Une manière de participer au reboisement et de s'informer sur la notion de continuum terre-mer.