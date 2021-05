Taourati Zarkachi : « J’ai envie d’avoir la confiance de la population »

Bruno Minas •

Elle se présente comme éducatrice dans le domaine de la santé, « il y a beaucoup de choses à réaliser » dit-elle,

j’ai envie d’avoir la confiance de la population

La candidate plaide pour un « tourisme de qualité » : « Il va falloir mettre en valeur les plages, les aménager, installer des caméras ».

Tarouati Zarkachi souhaite que les plages du sud soient plus accessibles en construisant des pistes d’accès et des pontons. « Le conseil général a de l’argent. Nous allons donner cet argent aux mairies et aux intercos » dit-elle, souhaitant la mise en place de plateaux sportifs couverts et d’un centre de formation aux métiers de la couture et de la menuiserie entre autres.