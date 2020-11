Un homme blessé débarqué par kwassa à Mbouyanatsa

Un kwassa-ambulance a déposé un homme blessé venu d'Anjouan. Il a été évacué par les pompiers au CHM à Mamoudzou.

Abdullah Damallah/F.S. •

Les pompiers ont été les premiers à se rendre sur place. • ©Abdullah Damallah

Ce samedi matin, un homme blessé a été retrouvé sur une plage située entre Mbouyanatsa et Bandrazira dans la commune de Boueni. Celui-ci aurait été victime d’un accident à Anjouan et a fait la traversée pour se faire soigner.Il a été évacué au CHM par les pompiers qui ont dépêchée une équipe spécialisée.L’homme blessé aurait signalé la présence de trois embarcations au total dans la zone de Mbouyanatsa et Ngouja,qui au total auraient fait rentré illégalement à Mayotte une vingtaine de personnes.