Une brigade territoriale autonome de Gendarmerie à Dembéni.

Ce Jeudi 06 février 2020 sera inaugurée la brigade territoriale autonome (BTA) de DEMBENI, à

l’occasion d’une cérémonie présidée par Monsieur le Préfet de Mayotte, en présence notamment, du général commandant la gendarmerie de Mayotte et de Monsieur le procureur de la république.



Mayotte la 1ère. •