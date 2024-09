Capture de chiens errants ce mardi à Pamandzi

Opération capture de chiens errants dans la commune de Pamandzi en Petite-Terre. Il s'agit de la mise en application d'une des mesures annoncées il y a plusieurs mois par la ministre démissionnaire déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux pour lutter contre l'insécurité.

Ce mardi huit chiots et trois chiens ont été capturés sur cinq secteurs identifiés à Pamandzi, dont celui de Bahoni. Il est situé au dessus du pôle aéronautique. Une opération menée conjointement par la gendarmerie, la police municipale avec l’intervention de l’association One Dog, la seule association agréée pour la capture des chiens.

À partir du moment où un chien est errant c'est un chien sans maître et donc c'est un chien potentiellement dangereux. Cette opération a été faite dans un cadre de santé animale, on ne fait pas ça sans un cadre juridique, un cadre scientifique avec un vétérinaire et une association qui est spécialisée dans ce type d'opération. L'objectif c'est d'appréhender des chiens errants, ici à Mayotte c'est un véritable fléau, nous savons avec une estimation plus ou moins précise qu'il y aurait entre 5000 et 6000 chiens errants à Mayotte.