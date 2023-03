Carla Baltus : « certains retraités ici touchent 5 euros par mois ! »

Carla Baltus, présidente du MEDEF Mayotte, était l‘invitée de Zakweli ce mardi

Bruno Minas •

« La réforme des retraites est douloureuse, on ne va pas se mentir, mais c’est une réforme indispensable » déclare Carla Baltus, mais elle ajoute :

A Mayotte on est loin de tout ça. Le système ne permet pas de cotiser à taux plein et d’avoir une retraite digne. Certains retraités ici touchent 5 euros par mois ! La moyenne mensuelle est de 276 euros

Selon Carla Baltus le système est ainsi en retard du fait des faibles revenus: « quand je suis arrivée en 1996, le SMIC n’était même pas à 500 euros ». La cheffe d’entreprise estime qu’il faudra du temps avant d’aligner le système sur celui de la métropole

aujourd’hui les textes nous disent que ce sera en 2036, certains pensent qu’on pourrait raccourcir à 2031

Carla Baltus souligne que les travailleurs indépendants sont encore plus mal lotis « ils ne cotisent rien depuis 2012, on les a complètement oubliés ».

S’agissant de la vie chère - et particulièrement le coût de l’alimentation - la dirigeante du MEDEF estime que tous font des efforts, les distributeurs comme le Conseil Départemental sur l’octroi de mer, « mais comment faire avec l’augmentation du fret ? Un container coûte 3 à 4 fois plus cher qu’avant. On est obligé de répercuter sur les prix ».