Le CODAF de Mayotte continue de procéder au contrôle des "brochettis"

Une nouvelle opération a eu lieu le 5 septembre 2019 à Bandrele, Chirongui et Sada.

© Préfecture de Mayotte

Au cours de cette opération coordonnée entre les services de la DIECCTE (inspection du travail), de la DAAF (services vétérinaires) et de la brigade mobile régionale de la police aux frontières, 4 établissements ont pu être contrôlés.Plusieurs situations de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre de travail ont été relevées. Elles donneront lieu à des poursuites pénales. En outre, la recette de 800 euros d’un de ces "brochettis" qui avait déjà été contrôlé a été saisie. L’établissement a cessé immédiatement son activité.Enfin, compte tenu, compte tenu des menaces pour la santé publique et notamment l’absence des bonnes pratiques d’hygiène et de maîtrise des températures des produits élaborés, la DAAF a procédé à la destruction immédiate de denrées alimentaires et déclenché une procédure de fermeture administrative pour deux de ces établissements.Les contrôles des restaurants et notamment des "brochettis" vont se poursuivre à échéance régulière.