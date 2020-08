Le Collectif des citoyens de Mayotte loi 1901 offre du matériel aux professionnels de santé libéraux

Mayotte est toujours en état d'urgence sanitaire. Les professionnels de santé libéraux sont donc toujours en première ligne pour faire face à l'épidémie. Et aujourd'hui, ils ont reçu un gros coup de pouce du Collectif des citoyens de Mayotte loi 1901 : du matériel médical.

Faïd Souhaïli/Bibi Mariame Halidi •

Le matériel recueilli par le Collectif des citoyens de Mayotte loi 1901 contient notamment du gel hydroalcoolique, des gants, des charlottes, des surblouses et des masques. • ©Bibi Mariame Halidi

Gants, masques FFP2, surblouses, charlottes, gel hydroalcoolique en grande quantité et le tout gratuitement. Les professionnels de santé libéraux n'en espéraient pas tant, eux qui continuent de soigner les Mahorais en pleine épidémie de covid-19. 4,2 tonnes de matériel qui seront utiles, alors que Mayotte ne devrait pas sortir de l'état d'urgence sanitaire avant le 30 octobre à venir.Ce geste, c'est le Collectif des citoyens de Mayotte qui l'a accompli, en récoltant ce matériel et en le faisant parvenir à Mayotte. Un geste apprécié par les soignants, d'autant plus que contrairement au début de l'épidémie, ceux-ci doivent désormais acheter leur matériel de protection. L'ARS leur a fourni gratuitement ce matériel, mais cette aide a été stoppée.Cela va donc permettre à ces libéraux de continuer leur travail sans se préoccuper de savoir où chercher les protections contre la covid-19.