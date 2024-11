Congrès des maires : la gendarmerie veut prendre Mayotte comme exemple de collaboration réussie avec les polices munipales

Le 106e congrès des maires s'ouvre ce lundi à Paris, la question de la délinquance est notamment au menu des discussions. La gendarmerie compte plaider pour améliorer la collaboration avec les polices municipales. En la matière, Mayotte est perçue comme un modèle de réussite.

Les maires et présidents d'intercommunalités sont réunis cette semaine à Paris. Le 106e congrès des maires se tient à partir de ce lundi 18 novembre jusqu'à jeudi. Au menu des discussions : la lutte contre la délinquance, avec entre autres des intervenants de la gendarmerie nationale. Les forces de l'ordre comptent notamment insister sur l'importance de la collaboration avec les polices municipales et intercommunales.

Sur ce sujet, Mayotte est souvent prise comme modèle de réussite, particulièrement en Petite-Terre. Si ces conventions de coopération sont presque obligatoires entre les polices municipales et la gendarmerie, leur efficacité dépend de la volonté des uns et des autres. En Petite-Terre, les ingrédients sont réunis selon la gendarmerie : les polices municipales et intercommunales travaillent au quotidien avec eux, par des réunions hebdomadaires et des opérations conjointes. Depuis cette année, les agents de Pamandzi sont même autorisés à partir en patrouille avec les gendarmes. Ils peuvent les solliciter pour consulter, si besoin, le fichier des personnes recherchées.

Face au turn-over des forces de l’ordre à Mayotte, les policiers municipaux apportent une connaissance plus fine du terrain. En retour, seuls les gendarmes peuvent interpeller les auteurs de crimes et délits. Alors que ces conventions de coopération sont renouvelées tous les trois ans, la gendarmerie aimerait bien voir plus de communes s’emparer de ce dispositif.

Eau, gestion des déchets et vie chère, les élus mahorais participent aux débats

Avant ces débats, la première journée du congrès est dédiée à la question des Outre-mer. "Surmonter les crises de l'eau" sera le thème de la première table ronde où figurent notamment la députée Estelle Youssouffa et Ibrahim Aboubacar, le directeur général des services du syndicat Les eaux de Mayotte. Ce lundi après-midi, Madi Madi Souf, le président de l'association des maires de Mayotte, participera à des débats sur la question de la vie chère dans les Outre-mer.

Le maire de Pamandzi interviendra à nouveau ce mercredi sur la question de la préservation des littoraux. Le maire de Sada et président du Sidevam, Houssamoudine Abdallah, participera lui à un débat sur la "gestion des déchets à géométrie variable."