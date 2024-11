Coupures d'eau dans le sud de Mayotte, les collèges et lycées ferment

Partager :

L'eau est coupée depuis cette nuit dans les communes du centre et du sud de Mayotte, à cause d'un incident électrique à l'usine de potabilisation de l'Ouroveni. La préfecture annonce la fin anticipée des cours dans les établissements scolaires du second degré et l'activation du centre opérationnel départemental.

Un incident d'origine électrique a perturbé le fonctionnement de l'usine de traitement et de potabilisation de l'Ouroveni dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 novembre. Depuis, l'eau est coupée dans le centre et le sud de Mayotte, à Chiconi, Dembéni, Sada, Ouangani, Bandrélé, Chirongui, Bouéni et dans certains villages de Kani-Kéli. "Les équipes de la SMAE et leurs partenaires sont actuellement à l’œuvre à l’usine afin d’évaluer les conséquences de l’incident et le délai de rétablissement de la situation", précise la préfecture dans un communiqué. En l'absence d'eau dans les établissements scolaires, "la fin anticipée des cours a été décidée ce jour" pour les collèges et les lycées. Les élèves sont ramenés en transports scolaires. Le centre opérationnel départemental de la préfecture a été activé ce mardi matin. Il réunit la SMAE, les communes et les opérateurs du territoire pour suivre l'évolution de la situation. Ce dispositif est habituellement déployé pour coordonner l'action des secours dans les cas de catastrophes naturelles, mais avait par exemple été mobilisé en 2022 lors de coupures d'électricité généralisées. Sur ces coupures d'eau, la préfecture assure qu'une "communication sur l’évolution de la situation sera faite prochainement." La distribution d'eau avait aussi été perturbée dans le chef-lieu ce week-end. A la suite des pluies vendredi, l'usine de potabilisation de Mamoudzou n'a pas pu fonctionner correctement en raison d'une mauvaise qualité des eaux. Les perturbations se sont ensuite poursuivies jusqu'à ce mardi matin pour garantir le remplissage du réservoir.

Partager :