COVID-19 : La gratuité des barges limitera la propagation du virus

S.D •

En Petite-terre, Sylviane Abdou et quelques membres, munis de banderoles, se sont chargés d’alerter et d’informer les passagers sur l’objectif de leur action, à savoir, faire en sorte que les navires ne deviennent pas un cluster. Pour Sylviane Abdou, en l’état actuel des choses, les personnes de passage dans les gares maritimes risquent gros; en raison du brassage important d'usagers; et c'est ce qu'elle dénonce avec ses acolythes.

Sylviane Abdou, membre du collectif des citoyens (2018) • ©Chafika Salim M'kou

Pour eux, cette situation ne peut que conduire à la catastrophe. Il faut donc que tout cela change. Les usagers sont invités à signer une pétition en ce sens pour faire bouger les choses.

Au même moment en grande-terre, c’est Safina Soula et comparses qui bloquent la billetterie. Le message est rôdé; les mêmes arguments sont avancés, mais cette fois-ci, ils insistent également sur la gratuité des barges. Une manière selon Safina Soula

« d’éviter les échanges de billets et de tickets entre agents du STM et les clients, car ces échanges de main à main participent à la propagation du virus ».

Des opérations menées simultanément pour marquer le coup et se faire entendre des autorités en particulier du département.