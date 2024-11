Cross académique UNSS : le partage dans le sport

Ce mercredi 6 novembre, s’est déroulé le cross académique, à Kahani. 34 établissements venus des quatre coins de Mayotte ont concouru. Une course inclusive pour les élèves en situation de handicap, et qui permet aux meilleurs de rêver du Championnat de France.

Mathys Debril •

Les terrains de chez Bahedja ont peut-être vu naître les prochains champions de l’athlétisme français. Plus de 1 000 élèves y ont fait la course dès 8h. Les coureurs se divisent en plusieurs catégories, parmi elles, la catégorie sportive partagée. Celle-ci mélange des élèves et leurs camarades en situation de handicap.

Tout le monde a sa chance

La catégorie est nouvelle, elle “vise l’inclusion des élèves en situation de handicap” comme l’explique Philippe Versaud, directeur de l’UNSS et organisateur de l'événement. Le principe consiste à constituer une équipe de quatre élèves, dont plusieurs en situation de handicap. Un premier jeune pat, et sur le chemin, à trois points de ralliement, ses coéquipiers le rejoignent. Le but est de passer la ligne d’arrivée à quatre.

Cross académique UNSS • ©Mayotte la 1ere



Un rêve national

L’équipe qui arrivera première aura la chance de participer au championnat de France. Même chose pour les gagnants des courses entre collégiens, collégiens de la section sportive, et lycéens. Leur objectif sera de “représenter Mayotte, et montrer que nous sommes présents sur les évènements d'envergure nationale, à Cergy fin mars” explique Philippe Versaud. Si les courses ont pris fin peu avant 13h, il faudra attendre le 7 novembre et le décompte des dossards pour connaître le nom des quatre académies gagnantes.