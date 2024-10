Décès de Jean-Claude Novou : une pluie d'hommage pour la voix et le foundi du sport mahorais

Jean-Claude Novou, l'une des figures emblématiques du sport mahorais, s'est éteint à l'âge de 77 ans. Son décès a été annoncé par sa famille ce mardi soir. Depuis, anonymes et personnalités rendent hommage à leur ancien collègue, enseignant ou entraîneur.

Il a été l'un des acteurs du sport mahorais, Jean-Claude Novou est mort à 77 ans ce mardi 8 octobre à La Réunion, où il avait été hospitalisé. Une disparition dix jours après une cérémonie organisée en son honneur dans sa commune de Dzaoudzi-Labattoir. Il était pour beaucoup une voix, celle qui commentait les matchs et animait les émissions sportives sur les ondes de RFO, devenue depuis Mayotte la 1ère. Pour les moins jeunes, tout a commencé avec "Ndrevou", le barbu. Il y a près de 50 ans, il était le premier professeur d'éducation physique et sportive du seul collège de Mayotte, à Dzaoudzi.

Un rôle qu’il a poursuivi comme entraîneur notamment de football. L’une de ses passions avec le basket, le handball, l’athlétisme, la natation ou encore le cyclisme. Il était d’ailleurs le champion de Mayotte de vélo pendant quatre ans entre 1960 et 1965, l’un de ses nombreux titres sportifs. La carrière de Jean-Claude Novou ne se résume pas qu'aux terrains et aux tribunes. Avant de prendre sa retraite en 2002, il a par exemple été le premier chef de service de la jeunesse et des sports au département, où il gérait notamment les équipements sportifs.

Jean Claude Novou : un hommage à sa hauteur

"Mayotte perd l'un de ses baobabs"

"Je n'ai pas les mots pour exprimer ma douleur, on a perdu un grand homme", réagit l'une des anciennes élèves. Dans les rues de Petite-Terre, un autre passant abonde : "quelles que soient les générations qu'il a côtoyées, il a su inculquer la valeur du sport." Un footballeur se rappelle qu'il "venait souvent voir nos matchs, nous encadrer, nous donner des conseils." Les témoignages ne manquent pas, "tout le monde connaissait Jean-Claude Novou à Mayotte" confirme un passant.

Sur les réseaux sociaux aussi anonymes et personnalités salue la mémoire du foundi du sport. "Mayotte perd un de ses baobabs avec la disparition de Jean-Claude Novou, un formidable monsieur dont nous célébrions le travail et la générosité il y a seulement quelques jours", annonce la députée Estelle Youssouffa. L'écrivain Nassur Attoumani rend hommage à son ancien enseignant et "à la longue amitié qui nous avait toujours rapprochés pendant plus de 50 ans."

"Son nom et sa voix sur les bords des terrains ou à la radio, rappelleront à chacun d’entre nous un souvenir ou un échange humoristique avec lui", note la page de ville de Pamandzi, rappelant qu'il avait été le coéquipier du maire Madi Madi Souf puis coach de l'adjoint chargé des sports "pour ne citer qu'eux." Le conseil départemental, son ancien employeur, exprime sa "reconnaissance pour son immense contribution au développement du sport dans notre île."